انقطاع المياه عن بعض المناطق في 4 محافظات غدا.. اعرف الأماكن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق بالمحافظات، مناشدة المواطنين بالاستعداد بتوفير احتياجاتهم في هذه الفترة.

انقطاع المياه عن المنوفية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أنه سيجري انقطاع المياه غدًا، عن مدينة تلا والقرى التابعة لها ومدينة شبين الكوم بقرى الراهب وطوخ البراغنة و كفر مصيلحة وأشمون ومنوف وبركة السبع، وذلك في الفترة من الساعة 10 صباحًا للساعة 2 ظهرًا، بسبب غسل الشبكات وتطهير الخزانات.

أماكن انقطاع المياه بأسوان

وأفادت محافظة محافظة أسوان بقطع المياه غدًا لصيانة خط 8، وذلك بأماكن انقطاع المياه غدا بمدينة أدفو والبصيلة والسايح في مواعيد قطع المياه غدًا، من الساعة 9 صباحًا للساعة 12 ظهرًا.

أماكن قطع المياه بقنا

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا قطع المياه بعدة مناطق، منها مدينة قنا ومنطقة الحاكم العسكري والنحال والزبيدي وشارع مصنع المكرونة وشارع مصر أسوان، وذلك لإحلال وتجديد محطة الحصواية في الفترة من الساعة 10 مساء اليوم وحتى الساعة 10 صباحًا.

مواعيد انقطاع المياه بسوهاج

أما في محافظة سوهاج سيتم قطع المياه عن مناطق حي شرق للصيانة، في مدينة ناصر والعزبة والعرب، في الفترة من 8 صباحا وحتى 2 ظهرًا.