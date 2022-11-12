انقطاع المياه غدا بالمنوفية وسوهاج 6 ساعات للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه عن 7 مدن ومراكز غدا بمحافظة المنوفية للصيانة الدورية فضلا عن قطع المياه بحي شرق سوهاج للصيانة الدورية وغسيل المروقات، إذ تتبع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جدولا للصيانة وغسيل المروقات.

وتستقبل الشرك شكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 125 وتقدم اعتذارها عن انقطاع المياه للصيانة لتقديم خدمة أفضل لمشتركيها.

مواعيد انقطاع المياه غدا بالمنوفية

أعلنت محافظة المنوفية عن انقطاع المياه في 7 مراكز بها للصيانة وغسل المروقات وحددت المحافظة ببيان لها عن مواعيد انقطاع المياه غدا بالمنوفية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن انقطاع المياه بالمنوفية

وأوضح البيان أماكن قطع المياه غدا بالمنوفية في مدينة أشمون بقرى العوامى وشوشاى وبمدينة الباجور بقرى ايليان وأبو سليطة وسمان والكتامنة وبمدينة منوف بقرىة شملاى وبمدينة تلا بقرية زرقان وبمدينة شبين الكوم بقرى ميت موسى ودكما الماى وشبرا باص وبمدينة الشهداء بقرىة زاوية البانى وبمدينة قويسنا بقرى كفر طه وشبرا ودمهوج وكفر الشيخ إبراهيم.

قطع المياه بسوهاج للصيانة

فيما أعلن حي شرق سوهاج، استمرار قطع المياه عن مدينة ناصر للصيانة الدورية وحدد أماكن قطع المياه غدا بمدينة ناصر وجزيرة محروس وكذا نوفا، بينما ضم البيان مواعيد انقطاع المياه غدا من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا، على أن تستمر الصيانة طوال الأسبوع.