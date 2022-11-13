سائق لـ«يوسف الحسيني»: 150 تاكسي مجانا لمدة 4 ساعات يوميا في شرم الشيخ

قال صالح فوزي، سائق تاكسي خصص 4 ساعات من يومه لتوصيل المصريين والأجانب مجانا بشرم الشيخ، إنه أطلق مبادرته دعما للسياحة، ولظهور المواطن المصري بشكل جميل أمام السائحين، لافتا إلى أنه يخصص النقل المجاني في وقت الذروة من العاشرة صباحا، حتى الثانية ظهرا بالتعاون مع مجموعة من سائقي التاكسي، وصل عددها إلى 150 تاكسي يوميا.

الأجانب يتفاجأون بالتوصيل المجاني

أوضح «فوزي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أنه وزملائه أطلقوا مبادرتهم من أجل مصر، ونقلوا الفكرة لمدير الأمن والمحافظ، وقائد المرور الذين أشادوا بالمبادرة، متابعا «الأجانب بيتفاجئوا لما نقولهم إن التوصيل مجانا في نهاية الطريق، وبعد ما نوصلهم، وإن شاء الله هنعمل كده في كل مناسبة، وبنستعد لمؤتمر الشباب في يناير المقبل».

قمة المناخ ساعدت في الترويج السياحي

أشار سائق التاكسي، إلى أن قمة المناخ ساعدت في الترويج السياحي بعد سنوات من التوقف بسبب كورونا، «ما صدقنا إن السياحة ترجع تشتغل، وقدمنا مبادرتنا بكل حب وتقدير عشان نشوف بلدنا في أفضل حال، وبنوجه الشكر للرئيس السيسي على جهوده الكبيرة في استضافة مؤتمر بحجم قمة المناخ، وكذلك محافظ جنوب سيناء ورئيس المدينة».

مبادرة ولاد البلد

تابع صالح فوزي «احنا ولاد البلد، ومش عاوزين حاجة غير إننا نشوفها أفضل بلد في الدنيا، ونشوف السياحة تاني في مكانها الطبيعي، والأجانب مش متخيلين، إن التوصيل مجانا مع إننا وضعنا لافتات على السيارات توضح أنها مجانا».