افتتاح وحدة طب أسرة شرم الشيخ لتيسير خدمات التأمين الصحي الشامل

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي بنطاق مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك استجابًة لمطلب محافظ جنوب سيناء، لضمان تيسير خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لأهالي جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

تنفيذ معايير منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أهمية إنشاء وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي بنطاق مستشفى شرم الشيخ الدولي، لتنفيذ معايير منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على خدمات الرعاية الصحية الأولية، كنواة للمنظومة، والإحالة منها إلى المستويات الأعلى من الخدمة الثانوية والثالثية بالمستشفيات.

وأضاف اللواء خالد فودة، أنّ وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي تضمن تيسير حصول عدد كبير من منتفعي التأمين الصحي الشامل بنطاق مستشفى شرم الشيخ الدولي، والأحياء المجاورة «الهضبة، وحي النور، ونعمة، وشمال نعمة، ونبق»، بخلاف قاطني الرويسات على خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتمتع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد فودة، أنّ مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، مؤكدًا أنّ ثمار نجاح التطوير في قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة نتيجة تنفيذ المشروع سيوفر خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لأبنائها، مُثمّنًا جهود هيئة الرعاية الصحية واستجابتها السريعة لتيسير حصول أهالي جنوب سيناء على الخدمات والرعاية الصحية بكل سهولة ويُسر، موجّهًا الشكر للدكتور أحمد السبكي على المجهودات المبذولة لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، لتيسير حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء على الخدمات والرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم بكل سهولة ويُسر، مشيرًا إلى أهمية ذلك باعتبار خدمات الرعاية الصحية الأولية حجر الأساس بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتقدم 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمنتفعين، ما يضمن التشغيل الأمثل للمستشفيات طبقًا لنظم الصحة العالمية.

دعم مشروع التأمين الشامل

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ودعمه المستمر لنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ومتابعته الميدانية والمستمرة والجهاز التنفيذي بالمحافظة لتذليل المعوقات نحو استكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على أعلى مستوى.

ولفت السبكي، إلى أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ترتكز على 31 منشأة صحية، تشمل 23 مركز ووحدة طب أسرة و8 مستشفيات، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 96% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء.

ويأتي الافتتاح عقب اجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وضمان تمتع منتفعي التأمين الصحي الشامل بخدمات المنظومة بكل سهولة ويُسر.

وقبل افتتاح وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، كان يتعين على المواطن الراغب في الخدمة الصحية بالأحياء سالفة الذِكر، الحصول على خطاب للإحالة من مركز صحة أسرة الرويسات للحصول على الخدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وبعد إنشاء الوحدة تم تيسير حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل بهذه الأحياء على الخدمات والرعاية الصحية، والتمتع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.