دعم مستشفى شرم الشيخ الدولي بـ250 فردا من الكوادر التمريضية لتأمين COP27

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تعزيز مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميداني «EHA Field Hospital» بـ 250 فردا من الفرق التمريضية، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ «COP27».

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أنه تم تزويد المستشفيين بالأطقم التمريضية المدربة على التعامل مع كل الحالات لضمان تقديم رعاية طبية متميزة، وفي كل التخصصات الطبية، وذلك لتقديم الخدمة الطبية المتميزة لكل الوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27.

تأهيل الكوادر الطبية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه تم تأهيل كل الكوادر الطبية من أطباء وتمريض لمواكبة هذا الحدث العظيم، وذلك بما يضمن استقبالا مُشرِّفا للوفود المشاركة ورواد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، لافتًا إلى الاهتمام الدائم والمستمر بالتدريبات لضمان كفاءة ومهارة العنصر البشري من العاملين بالهيئة باعتبار الاستثمار في العنصر البشري هو دستور عمل الهيئة.

مواجهة تغير المناخ

وأشار السبكي إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة ذهبية للتأكيد على التزام مصر بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ، مؤكدًا أن كل القطاعات والجهات المصرية تدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة كرئيس للمؤتمر، وبالتالي أصبح لزامًا علينا القيام بدورنا في التأمين الطبي للمؤتمر على الوجه الأكمل، سواء على مستوى تعزيز القوى البشرية من كوادر طبية وغير طبية أو دعم لوجيستي، وذلك داخل مستشفياتنا سواء مستشفى شرم الشيخ الدولي، التي باتت أول مستشفى مصري يحصل على الاعتراف العالمي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وكذلك مستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميداني، الذي يضمن التأمين الطبي لكل الوفود المشاركة بـ COP27، مؤكدًا على التزام كل القطاعات والجهات لإنجاح هذا الحدث العالمي الضخم.

التأمين الصحي الشامل

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، المشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنه في إطار الاستعدادات للمشاركة بالتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، تم تأهيل الطواقم التمريضية وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية، وذلك لتقديم الخدمة التمريضية لضيوف المؤتمر بمختلف التخصصات الطبية والعلاجية وخصوصًا التخصصات الدقيقة والحركة وعالية الندرة.

وأشارت إلى تدريب الفرق التمريضية على إجادة المهارات اللغوية ومهارات الاتصال، وذلك بما يليق باستقبال الوافدين والتعامل مع الوفود الأجنبية من المترددين على المستشفيات، حيث تم تدريب الأطقم التمريضية على إجادة عدة لغات كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، إضافة إلى تدريبهم على آليات التواصل الفعّال لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية المتميزة.