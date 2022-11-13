موفدة التليفزيون لـ«يوسف الحسيني»: وسائل نقل مجانية بالطاقة النظيفة في شرم الشيخ

قالت سالي سالم، موفدة التليفزيون المصري، إن ميدان السوق القديم، وساحة مسجد الصحابة في شرم الشيخ، يشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار لالتقاط الصور التذكارية، وشراء الهدايا، بالتزامن من يوم الإجازة من فعاليات قمة المناخ، لافتة إلى أن يوم الإجازة كان فرصة لجميع المشاركين بقمة المناخ، لممارسة العديد من الأنشطة البحرية والترفيهية وغيرها.

ميدان السوق القديم

أوضحت في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن ميدان السوق القديم شهد تطويرا كبيرا في أعمدة الإنارة وأعمال الرصف، وتمهيد الطرق، لافتة إلى أن سكان المدينة، يستمتعون بأعمال التطوير التي تمت في الممشى، ويمكن للسياح ممارسة كل ما يحتاجون إليه من أنشطة رياضية وترفيهية، بعد رفع كفاءة الشوارع والطرق من خليج نعمة حتى السوق القديم.

وسائل النقل تعمل مجانا للمشاركين

وأشارت موفدة التليفزيون المصري، إلى أن وسائل النقل تعمل مجانا للمشاركين في قمة المناخ، ويقدم لهم أيضا كل أنواع الدعم، مضيفة أن سائقى التاكسي يشكرون الدولة المصرية على استضافة قمة المناخ، التي عادت بالفعل على السكان والعاملين بالمحافظة، وأدى ذلك لحالة من الرواج السياحي والتجاري على مستوى مدينة شرم الشيخ.

شرم الشيخ في الآونة الأخيرة شهدت تغيرا كبيرا

وأكدت موفدة التلفزيون المصري أن مدينة شرم الشيخ في الآونة الأخيرة شهدت تغيرا كبيرا في نظم الحياة والاستخدامات المختلفة للطاقة النظيفة والتعامل البيئى بشكل عام، مما انعكس على حالة البهجة التي خلقتها الأنشطة السياحية في شرم الشيخ.