السنطة تواجه التغيرات المناخية بزراعة 3000 شجرة بالتزامن مع قمة المناخ

مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية في محافظة الغربية كان لها دور كبير في توعية المواطنين بأهمية زراعة الأشجار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة ودعم مؤتمر المناخ الذي يعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ بحضور قادة وزعماء العالم، والحث على الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار.

ومن بين تلك المدن، مركز ومدينة السنطة، التي شهدت فاعليات وحملات في مختلف قرى المركز زراعة الأشجار على جانبي الطرق والميادين والشوارع ومحيط المدارس والمنشآت العامة، من أول أيام عن إعلان رئيس الجمهورية مبادرة زراعة الأشجار المثمرة وغيرها ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.

حملة مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني

وقالت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، إنه مع إعلان مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة، وتنفيذا إلى توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بزراعة الأشجار في الميادين والشوارع وجانبي الطرق من أجل أن تكون متنفسا إلى المواطنين والعمل على زيادة المساحات الخضراء دشنت مدينة السنطة حملة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية واستطاعت زراعة 3 آلاف شجرة مؤخراً.

زراعة أشجار الزينة

وأوضحت «صالح» لـ «الوطن»، أنه جرى زراعة أشجار مثمرة وغيرها في بجوار الإدارة الزراعية بالسنطة وأشجار زينة على طريق طنطا - السنطة، وجميع الطرق الفرعية الواصلة بين المدينة والقرى التابعة، إلى جانب زراعة أشجار نباتات الزينة في مدخل المدينة والوحدات المحلية، وتم عمل توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وزيادة المسطحات الخضراء من خلال زراعة الأشجار من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون وهو ما يحافظ على سلامة وصحة المواطنين واستنشاق هواء نقي.