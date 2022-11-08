طلاب مدارس كفر الشيخ يشاركون في زراعة الأشجار المثمرة: «هنتحضر للأخضر»

شارك مجموعة من الطلاب في عدد من مدارس محافظة كفر الشيخ، في زراعة الأشجار المثمرة، لترسيخ الدور الفاعل لهم، وخلق تحمل المسئولية داخلهم منذ نعومة أظافرهم، وثقل معرفتهم بفوائد المسطحات الخضراء الصديقة للبيئة والتي تساعد على حلول جذرية في تحسن المناخ.

مشاركة فاعلة لتلاميذ المدارسم

ومن جانبه، كشف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قمة المناخ المنعقدة في مدينة السلام في شرم الشيخ تعبر عن مدى قوة مصر الناعمة في مواجهة التغيرات المناخية، وهو الدور الفاعل الذي نقوم به في زيادة المسطحات الخضراء بالمدارس وزراعة نحو 4 آلاف شجرة مثمرة تساعد على تنقية الهواء، وتزيد من جمال المدارس المنتشرة في ربوع المحافظة.

زراعات خضراء

كما أشار الدكتور حاتم أبوعالية، أستاذ التنمية الريفية بمركز بحوث الزراعات بسخا بمحافظة كفر الشيخ، فى تصريح خاص لـ «الوطن»، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة المسطحات الخضراء «اتحضر للأخضر»، تبعث بداخلنا الأمل حول ما يبذل من جهد كبير للحد من التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن قمة شرم الشيخ cop27 تعبر عن مدى قوة مصر الخضراء للحفاظ على البيئة بين دول العالم، مشيرًا إلى أن قيام تلاميذ المدارس بغرس الأشجار منذ الصغر هو أمر يخلق بداخلهم مسئولية بناء بيئة نظيفة وخضراء تضع مصر في مصاف دول العالم كدولة محورية صديقة للبيئة.