تفاصيل مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بالمنطقة الصناعية ببني سويف

قالت ريم عبدالرحمن، مؤسسة مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف، إنها مهتمة كثيرا بفكرة التشجير وشؤون البيئة بشكل عام، بجانب انضمامها لكائنات شبابية أخرى تابعة لوزارة الشباب والرياضة والتي كانت توجه اهتمامها بالتشجير والزراعة.

وأوضحت أن توجيه الاهتمام بالمناطق الصناعية كانت فكرة شخصية منها واجتهاد ذاتي، وتواصلت مع إدارة المنطقة الصناعية وعرضت زراعة أشجار داخل المنطقة الصناعية، خصوصا وأن هذه المناطق يكون بها كمية انبعاث كربوني كبير جدا بسبب أدخنة المصانع، وأيضا كون هذه المنطقة بمنطقة صحراوية.

زراعة أشجار الكافور والصفصاف بالمنطقة الصناعية

وأضافت مؤسسة مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنها كانت تستهدف زراعة الليمون والزيتون في خطتها، ولكن نسبة الملوحة بالتربة عالية جدا، وتم تغيير الخطة واستبدالها بأشجار الكافور والصفصاف، خصوصا وأن أشجار الكافور والصفصاف أشجار مساحتها وحجمها كبير وتستطيع الحماية من الأتربة وتكون مثل مصدات للرياح في فصل الخريف والشتاء.

جميع الجهات المعنية شاركت ودعمت المبادرة

وتابعت مؤسسة مبادرة زراعة الأشجار المثمرة، بأنها كونت فريق للزراعة والجميع كان مرحبا بالمساعدة والدعم وجميع الجهات المعنية شاركت ودعمت المبادرة ووفرت الإمكانيات اللازمة للمساعدة، سواء المجلس القروي أو إدارة المنطقة الصناعية أو المتطوعين أو فريق الزراعين.