تزامنا مع COP27.. معرض لمنتجات سفينة فرنسية تعيد تدوير البلاستيك بالإسكندرية

ينظم مسؤولو سفينة بلاستيك اوديسي الفرنسية التي وفدت إلى مصر لنشر مبادرة إعادة تدوير البلاستيك تزامنًا مع مؤتمر المناخ COP27، خلال الأسبوع الجاري معرضا لمنتجات أعادوا تدويرها من البلاستيك وذلك داخل المعهد الثقافي الفرنسي من أجل عرضها للجمهور ترويجا لمبادرتهم بخفض استهلاك البلاستيك.

وأكد سيمون برنارد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للسفينة الوافدة تزامنا مع مؤتمر المناخ، أنهم بدأوا في عملية إعادة تدوير البلاستيك، بعدما تابعوا حي فريزة القمامة في فرنسا اللذين أوحوا لهم باستخدام الماكينة من أجل إنتاج منتجات من البلاستيك قيمة.

منتجات من إعادة تدوير البلاستيك

وأضاف رئيس السفينة لـ«الوطن»، أنه جرى إنتاج غطاءات لروف المنازل بالإضافة إلى بدائل الاخشاب بالإضافة إلى الوقود، مشيراً إلى أن نفيات البلاستيك منتج قيم يمكن استخدامه كبديل للاخشاب وهو أمر ذات منفعة مزدوجة يقلل من البلاستيك ويقلل من قطع الأشجار.

7 من رواد الأعمال يشاركون في المبادرة

وأشار إلى أنهم وجدوا في مصر 7 من رواد الأعمال الذين سيرون التجربة، بمجرد انهاء تصاريح نزول المواد من السفينة ليتم عرضها في المعهد الثقافي الفرنسي حتى 21 نوفمبر الجاري.

وأكد أنه بمجرد انطلاق المعرض سيتم بدء المبادرات الخاصة بهم، مشيراً إلى أنه قد سبق وأن تم تطبيق تلك الفكرة في بيروت حيث وجدوا 10 من رواد الأعمال الذين رأوا ذلك ويعملون على تطبيق التجربة في بلادهم.

برنامج توعوي للأطفال

وأشار إلى ثاني الأهداف تتمثل في تقليل استخدام البلاستيك من خلال إيجاد بدائل، لافتة إلى تنظيم

برنامج للأطفال بعنوان «كود اوشن»، وهو القائم على جعل الاطفال محققين في منازلهم لمعرفة مدى استخدام البلاستيك وتشجيع أسرهم على التقليل من ذلك ووضع بدائل.

برنامج بحثي لتقليل استخدام البلاستيك

تم إطلاق برنامج بحثي لتقليل استخدام البلاستيك، حيث سيتم الاتصال بأكاديميين وباحثين لتوفير المعلومات، وتقديم نتائج تجمع في كتاب موحد ويتم نشره،