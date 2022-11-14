إلهام شاهين عن ملابس مهرجان القاهرة السينمائي: «فيه شياكة واحترام»

علقت الفنانة إلهام شاهين على قرار الفنان حسين فهمي بالتزام الفنانات بكود للملابس «دريس كود» وذلك أثناء حضور فاعليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قائلة «جايين لابسين تيرات وكلاسيك قوي وفيه شياكة وفيه احترام وطبيعي إحنا كمان في الشتاء مش لازم نلبس مفتوح».

إلهام شاهين: الفنانات بيلبسوا فساتين في مهرجان القاهرة غير اللي في مهرجانات ساحلية

وأوضحت إلهام شاهين خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الفنانات يرتدين فساتين في المهرجانات والفاعليات التي تعقد داخل القاهرة مختلفة عن الفساتين التي يرتدوها في المهرجانات التي تعقد في المدن الساحلية.

إلهام شاهين: سمير صبري موسوعة فنية

وأثنت إلهام شاهين على الفنان الراحل سمير صبري مؤكدة أنه كان ممثلا كبيرًا ونجح في جميع المجالات التي عمل فيها مثل الغناء والاستعراض والإذاعة بالإضافة لعمله كمذيع، معتبرة أنه كان موسوعة فنية من المعلومات وأنه من الشخصيات المهمة في حياتها وكان أخا عزيزا لها.