إلهام شاهين: تشرفت بتكريمي في مهرجان الإذاعة والتليفزيون بالسعودية

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الإذاعة والتليفزيون بالمملكة العربية السعودية.

إلهام شاهين تشكر السعودية

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور لها في المهرجان، وعلقت عليها: «تشرفت بتكريمي في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بالرياض، شكرا للمملكة العربية السعودية.. ومن تقدم إلى تقدم أكبر.. تمنياتي بالتوفيق للمهرجان».

إلهام شاهين تحصل على لقب «سفيرة الفن العربي»

وحصلت إلهام شاهين منذ أيام على لقب «سفيرة الفن العربي» من المهرجان المصري الأمريكي، ونشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور من تكريمها، وعلقت عليها: «شرف كبير لي.. لقب سفيرة الفن العربي من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، وسعادة كبيرة بلقاء الجالية المصرية والعربية بنيويورك، شكرًا على استقبالهم ومشاعرهم الجميلة».