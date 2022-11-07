إلهام شاهين: رئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما رفع اسم مصر عاليا

وجهت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الشكر لرئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما؛ لرفعه اسم مصر في المهرجان.

وقالت إلهام شاهين: «شكرا أستاذ صفوت يوسف رئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون على مجهوداتك لرفع اسم مصر عاليا بثقافتها وفنونها واكتشاف المواهب الفنية في التمثيل والغناء والعزف.. أحييك أنت وفريق عملك.. ودينامو المهرجان كريستينا مرزوق».

وأضافت إلهام شاهين: «برافو وكل مهرجان وأنتم طيبين.. قضيت معاكم أوقات جميله سواء في مشاهدة أفلام أو في ندوة ولقاء مع الجالية المصرية والعربية في أمريكا.. دورة ناجحة.. ومن نجاح لنجاح أكبر بإذن الله.. ونلتقى دائما على خير».

تكريم إلهام شاهين

يذكر أنه جرى تكريم الفنانة إلهام شاهين في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية.