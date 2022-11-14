إصابة شخصين بمشاجرة لخلافات الجيرة ولهو الأطفال بسوهاج

أصيب شخصان في مشاجرة بمركز طما بمحافظة سوهاج، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود بلاغ لمركز طما بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز وعلى الفور تم انتقال وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث.

الانتقال لموقع الحادث

وبإلانتقال لموقع الحادث تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «محمود ع ع ع» سن 39 عاما عامل مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقد جرى نقله لمستشفى أسيوط الجامعي وبين «طرف ثان»، «سيد م ع ق» سن 20 عاما عامل مصاباً باشتباه كسر بالجمجمة وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وقد تم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

لهو الأطفال وخلافات الجيرة سبب المشاجرة

وتبين بالبحث أن الطرفين أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج وقد تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلاف الجيرة بينهما ولهو الأطفال وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح مرسي أشرف، المحامي لـ«الوطن»، أن عقوبة الضرب حبس من عام لثلاثة أعوام وقد تصل لحبس عشر سنوات عند إحداث عاهة مستديمة.