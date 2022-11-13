مصرع شاب في مشاجرة بين أبناء عمومة بمركز الغنايم بأسيوط

لقي شاب مصرعه بطلق ناري في مشاجرة وقعت اليوم الأحد بالأعيرة النارية بين أبناء عمومة بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، لخلافات على نزاع على قطعة أرض.

بلاغ بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية ديرالجنادلة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة واحدة بقرية ديرالجنادلة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن وضباط وحدة مباحث المركز وتبين نشوب المشاجرة بين أبناء العمومة من عائلة الجحوشة بالأسلحة النارية لخلافات على نزاع قطعة أرض ونتج عن المشاجرة وفاة أحمد عبدالستار، 28 عاما، بطلق ناري بالصدر وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

جاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم من جهودها لضبط أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة في المشاجرة.

عقوبة القتل

وقال حسن عبداللطيف، المحامي في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إن قضية القتل تختلف من واقعة إلى أخرى فهناك قتل عمد مع الإصرار والترصد وتصل عقوبتها للإعدام، وقتل خطأ غير معتمد بدون نية وتكون العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وكل ما يحدد القضية هي ظروف الواقعة والمحضر المحرر له والسلاح المستخدم.