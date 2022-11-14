بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة قيادة المدعو «عمرو ح س» سن 29 عاما سائق، ويقيم بدائرة محافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بسيارة «ملاكي» قيادة المدعو «محمد ج م ع» سن 47 عاما أخصائي اجتماعي، ويقيم ببندر طما وأيضا اصطدم الأتوبيس بعامود إنارة على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الثانية بجرح رضي بفروة الرأس، و«شنودة ا ن» سن 16 عاما عامل ويقيم بدائرة بندر طما بمحافظة سوهاج بجرح قطعي بالشفة السفلي و«إبراهيم و خ» سن 16 عاما عامل ويقيم بدائرة محافظة الجيزة بجرح سطحي بالذقن.

وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين أفادوا جميعا بمضمون ما تقدم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.