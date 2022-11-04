تشييع جثمان سائق سيارة ميكروباص ضحية حادث تصادم سوهاج

شيّع المئات من نجع عوض بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، في جنازة مهيبة عقب صلاة الجمعة، جثمان «صالح جمال أحمد»، 25 عامًا، سائق سيارة ميكروباص، بحادث تصادم سوهاج، وسط حزن وصدمة بين أهل النجع ومركز المراغة عامة.

وكانت صرحت الجهات المختصة بدفن الجثمان وتسليمة لذويه صباح اليوم، ليتسلم أشقاء «صالح» جثمان السائق العشريني من مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وكان قد استقبل مستشفى أخميم المركزي جثمان «صالح» بأول ساعات اليوم عقب حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج تحديدا بعد صينية أخميم بطريق البحر الأحمر.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وقد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص إحداهما تحمل أرقام مرور محافظة سوهاج والأخرى مرور محافظة قنا.

حصر مصابي وضحايا حادث سوهاج

ونتج عن الحادث وفيات بينهم سائقي السيارتين ومصابين، حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم جثتان لطفل وطفلة مجهولان وأصيب 24 بينهم مصاب مجهول، في غيبوبة حتى الآن، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.