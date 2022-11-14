«الجنايات» تستكمل جلسات إعادة محاكمة المتهم في «أحداث عنف البساتين»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف البساتين».

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم وعدد آخر من المتهمين سبق الحكم عليهم، بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف الدستور والقوانين، فضلًا عن التظاهر بدون تصريح.

حرق سيارات الشرطة

وأضافت أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم قيامه وآخرين بالتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، وحرق عدد من سيارات الشرطة، وتكدير السلم العام وترويع المواطنين.