الجامعات تبدأ إجراء الاختبارات الإلكترونية ضمن أعمال السنة

أكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة إجراء الاختبارات الإلكترونية لمختلف الكليات للعام الدراسي الجاري، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، ووفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أنَّ الاختبارات الإلكترونية ضمن أعمال السنة للعام الدراسي، وذلك في إطار التحول الرقمي والتوسع من الاختبارات الالكترونية.

الاختبارات الالكترونية في الجامعات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، بدء تطبيق الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة التعليمية وذلك ضمن درجة أعمال السنة، موضحًا أنَّ الامتحان الإلكتروني ضمن منظومة التقويم لطلاب الجامعة بمختلف الكليات، مؤكداً أنَّ نظام الاختبارات الإلكترونية نظام موثوق وآمن ويوفر الوقت وتفاعلي ويمكن استخدامه عبر الأجهزة الإلكترونية المختلفة.

الجامعات الحكومية

وأكّد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل التوسع من نظم الاختبارات الإلكترونية لمختلف الكليات في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تتباه الجامعات الحكومية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكّداً أنَّ الاختبارات الإلكترونية جزء رئيسي من أعمال السنة لجميع الطلاب مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكّداً أنَّه جرى تأكيد الالتزام بتطبيق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وأن امتحانات نهاية العام الدراسي يناير المقبل دون تأجيل أو تعطيل لها.