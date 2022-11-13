رؤساء الجامعات: استمرار فعاليات الأنشطة الطلابية المختلفة خلال العام

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام فعاليات الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2022-2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، موضحين أنّ فعاليات الأنشطة الطلابية مستمرة طوال العام الدراسي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

الأنشطة الطلابية في الجامعات الحكومية

ونوّه الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بانتظام فعاليات الأنشطة الطلابية بمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأنشطة تستمر طوال العام الدراسي ما عدا فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني، وأن الأنشطة الطلابية جزء رئيسي من البرنامج التعليمي للجامعات.

وأوضح الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، الالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بفعاليات الانشطة الطلابية وانتظامها طوال أيام العام مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا.