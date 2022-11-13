وزراء التعليم العالي والشباب والرياضة والصحة يشهدون نهائي بطولة العالم للجامعات للاسكواش

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نهائي بطولة العالم للجامعات للإسكواش (فرق رجال وسيدات)، التي استضافتها ملاعب نادي نيو جيزة.

ونجح اللاعب المصري مصطفى السيرتي (جامعة برمنجهام) في الفوز على نظيره الفرنسي بنتيجة أشواط 3-1، ونجحت اللاعبة المصرية سنا إبراهيم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) بطلة العالم للجامعات للإسكواش، في الفوز على لاعبة فريق فرنسا بنتيجة أشواط 3-0، لتحصد مصر لقب البطولة على حساب الفريق الفرنسي الذي جاء في المركز الثاني، بينما حصل فريقا هونج كونج «الصين» وسويسرا على المركز الثالث.

أيمن عاشور يقدم التهنئة للاعبين ويشكر القيادة السياسية على الدعم

وفي كلمته، تقدم وزير التعليم العالي بخالص التهنئة للاعبين المصريين الفائزين الذين قدموا أداءً متميزًا طوال منافسات البطولة، وساهموا في رفع اسم مصر عاليًا في هذا المحفل الرياضي العالمي، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها المتواصل واللامحدود للرياضة المصرية، وبخاصة الرياضة الجامعية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في العمل على صقل وتنمية مواهب ومهارات شباب الجامعات في المجالات الرياضية والثقافية والفنية؛ وتوفير الرعاية اللازمة لهم؛ لتظل الجامعات المصرية مساهمًا أساسيًا في إظهار مواهب ومهارات الشباب وتقديم أبطال من شأنهم رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات والمنافسات والإقليمية والدولية، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير للجنة المُنظمة للبطولة، والتي ضمت الدكتور صبحي حسانين رئيسًا، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فاروق نائب مدير البطولة، وبهاء مختار منسق عام البطولة، وذلك على الجهود المبذولة خلال تنظيم البطولة، والتي ساهمت في نجاحها وظهورها بشكل مُتميز ومُشرف لمصر.

أشرف صبحي: نُولي اهتمامًا بالغًا بالرياضة الجامعية

ومن جانبه، وجَّه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في تنظيم البطولة، والخروج بها في أفضل صورة، وتلقي الإشادة من جميع المُشاركين، مؤكدًا على الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية من جانب جميع الاتحادات الرياضية الدولية في إسناد مختلف منافسات لتُقام على أرض مصر بفضل ما تتميز به من بنية رياضية إنشائية تتوافق مع المعايير الدولية بجانب الخبرات التنظيمية التي باتت تتمتع بها مصر، وكلها أمور تُساهم في تحقيق نجاح كبير لتلك البطولات والفعاليات، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بنشر الرياضة داخل المجتمع وبين أوساط الطلاب داخل المدارس والجامعات والمعاهد المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى تطور الرياضة الجامعية، ووجود أبطال رياضيين من الجامعات يُحققون العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب والمحافل ومن ضمنها رياضة الإسكواش التي تأتي مصر في صدارة الترتيب العالمي للعبة.

وأكد وزير الصحة والسكان على أهمية ممارسة الشباب الجامعي للرياضة التي تساهم في تحسين صحتهم وتزيد من نشاطهم، مثمنًا جهود كل القائمين على تنظيم واستضافة منافسات البطولة التي شهدت تنظيمًا متميزًا، مُقدمًا التهنئة للاعبين الفائزين الذين نجحوا في الطلاب رفع اسم عاليًا.

شهدت المباراة النهائية حضور كل من، الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ورئيس اللجنة المُنظمة للبطولة، والدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة المُستضيفة للبطولة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور توماس كريسب مُمثل الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، والدكتور عرفة سلامة مدير البطولة، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة المُنظمة للبطولة ورؤساء القطاعات، وعدد من مُمثلي فرق البطولة.

الجدير بالذكر أن مصر استضافت منافسات البطولة التي أقيمت برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 7 - 13 نوفمبر الجاري، وأقيمت بملاعب نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر، وملاعب نادي نيو جيزة، ونظمها كل من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والاتحاد الدولي للاسكواش، ووزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للاسكواش، وجامعة نيو جيزة.

الجدير بالذكر أن مصر تستعد لاستضافة منافسات بطولة العالم للجامعات لكرة اليد خلال عام 2024، وذلك بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد والاتحاد الرياضي المصري للجامعات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.