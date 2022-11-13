«التعليم العالي» تبدأ خطط حماية البيئة بتطبيق المشروعات البحثية

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة وجهت النداء القومى للباحثين المصريين فى الداخل والخارج، فى إطار الخطة التنفيذية للتكيف مع التغيرات المناخية، موضحاً أن الوزارة دشنت عدداً من المبادارات لإعادة توجيه الاهتمام نحو البحوث والابتكار الأخضر الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية والتعافى من آثاره.

«عاشور»: لدينا مبادرات لإعادة توجيه الاهتمام بالابتكار الأخضر

وأشار إلى تنفيذ عدة مبادرات من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية، باعتبار ذلك من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة التى تعمل وزارة التعليم العالى على تحقيقها، وكذلك دعم البحث العلمى التطبيقى لإيجاد حلول عملية مبتكرة لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات محتملة.

وأكد الوزير على تفعيل المبادرات التى تم طرحها وتعميم التجارب الناجحة التى قامت بها بالفعل العديد من الجامعات المصرية، والتنسيق بينها لضمان عدم التكرار، مؤكداً على تميز الجهود التى قامت بها الجامعات والمراكز البحثية فى هذا السياق.

«دسوقي»: ندعم الباحثين في المجالات العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ومن جهته أوضح الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اهتمام الجامعة بدعم الباحثين والمبتكرين بمختلف المجالات العلمية والبحثية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويؤكد اهتمام البحث العلمى بالقضايا والمشكلات التى تواجه المجتمعات المختلفة والتى من بينها ضرورة إيجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية التى قد تؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، لافتاً إلى إلى أن هناك متابعة مستمرة لقضايا التغيرات المناخية.

وقالت الدكتورة سهر رمضان، مدير مكتب الاستدامة بجامعة القاهرة، إن مسابقة جامعة القاهرة للمياه خطوة إيجابية وتأتى فى إطار رؤية الجامعة بما يتماشى مع التنمية المستدامة، لافتة إلى أن العالم ككل يحتفى حالياً بالأسبوع العالمى للمياه، والمسابقة تهدف لتعريف الطلاب بمشكلات المياه وما يحيط بها، وكذلك كيفية ترشيد الاستهلاك الواجب اتباعها، مشيرة إلى أن الجامعة أنشأت مكتب الاستدامة لوضع خطط واستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت أن الجامعة شاركت فى العديد من الفعاليات التى تهتم بقضايا التغيرات المناخية وبما يحقق الاستراتيجية الكاملة للتغيرات المناخية، منوهة بأن الجامعة أنتجت عدداً من المشروعات المتعلقة بالمشروعات الزراعية والمخلفات وكيفية تحويلها لمنتجات تحقق الرؤية والريادة فى ملف الزراعة والاستدامة، مشيرة إلى أن الجامعة لديها عدد من المحاور الأساسية لمناقشتها تتعلق بالطاقة والمياه والتنمية الحضارية والتمويل الأخضر.

وقالت الدكتورة نهى سمير، عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية، إن الجامعة نجحت فى إجراء 9 دورات حتى الآن لسفراء المناخ لـ3000 طالب، مشيرة إلى أنهم بمثابة قوة ناعمة لمصر وسفراء للجامعة فى الأماكن التى ينتسبون إليها.

وأشارت إلى أن مبادرة سفراء المناخ تستهدف تخريج 5000 خريج سنوياً، والتدريب يشمل سفراء المناخ من الأطفال والأفارقة والعرب والعديد من الجنسيات.

وأضافت أنه ضمن فعاليات COP27 سيكون هناك اشتراك لسفراء المناخ فى المنطقة الخضراء، وجامعة عين شمس لديها أكثر من مشروع تتعلق بالتغيرات المناخية المختلفة من حيث تقليل استهلاك المياه والاعتماد على الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات.