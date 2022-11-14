برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» اليوم: «البيئة في حماية المناهج»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالبيئة والحفاظ عليها وربطها بالمناهج المدرسية، وجاء بعنوان «البيئة في حماية المناهج»، والآخر «ازرع شجرة.. مبادرة ومؤسسة لنشر ثقافة البيئية للمعلم والتلميذ».

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إنّ تغيير أي مجتمع قائم على محورين أساسيين، هما «الثقافة والتعليم»، لذلك يجب أن تكون المناهج التعليمية وثقافة المجتمع مبنية على فكرة الطاقة النظيفة واستخدامتها وطرق الحفاظ عليها، فضلًا عن كيفية تنفيذ مشروعات مستقبلية تعتمد عليها، وبالتالي لإحداث أي تحول في المجتمع يجب الإنفاق على المحورين السالف ذكرهما.

وأكد «عارف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أهمية دور المجتمع المدني سواء الأحزاب السياسية أو الجمعيات وغيرهما، لأن هذا نوع من الانخراط بالمجتمع، من شأنه أن يحول المجتمع المصري إلى مجتمع له آراء ورؤى مستقبلية يحترمها العالم، وقادر على تطوير ذاته.