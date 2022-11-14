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بث مباشر.. فعاليات قمة المناخ «COP27» المنعقدة بشرم الشيخ

كتب:

نرمين عفيفي
10:15 ص | الإثنين 14 نوفمبر 2022
فاعليات قمة المناخ

فاعليات قمة المناخ

انطلقت الآن فاعليات قمة المناخ «COP27» المنعقدة بشرم الشيخ، وسط مشاركة دولية واسعة.

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بقلم نرمين عفيفي