بث مباشر.. فعاليات قمة المناخ «COP27» المنعقدة بشرم الشيخ كتب: نرمين عفيفي 10:15 ص | الإثنين 14 نوفمبر 2022 فاعليات قمة المناخ انطلقت الآن فاعليات قمة المناخ «COP27» المنعقدة بشرم الشيخ، وسط مشاركة دولية واسعة. اقرأ المزيد: السنطة تواجه التغيرات المناخية بزراعة 3000 شجرة بالتزامن مع قمة المناخ قمة المناخ.. مصر تشارك في تدشين مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا» سفير ميثاق المناخ الأوروبي مصطفى الشربيني: مصر تحول «COP27» إلى قمة للتنفيذ السفير محمد نصر: توفير التمويل شرط أساسي لتسريع تنفيذ أهداف قمة المناخ قمة المناخ سامح شكري شرم الشيخ بقلم نرمين عفيفي