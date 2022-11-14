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قمة المناخ.. مصر تشارك في تدشين مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا»

كتب:

شريف سليمان
09:49 ص | الإثنين 14 نوفمبر 2022
آثار التغيرات المناخية في أفريقيا - أرشيفية

آثار التغيرات المناخية في أفريقيا - أرشيفية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان قمة المناخ.. مؤسسة حياة كريمة تشارك في مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا».

وشاركت مؤسسة حياة كريمة، في تدشين مبادرة حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفا وفقرا في القارة الأفريقية بحلول عام 2030، وذلك بطريقة تتلاءم مع التغيرات المناخية التي تواجهها أفريقيا والعالم أجمع.

وعُقدت جلسة خاصة حول هذه المبادرة في المنطقة الزرقاء ضمن فعاليات يوم الزراعة والتكيف في مؤتمر قمة المناخ cop27، بمدينة شرم الشيخ.

تحديات التغيرات المناخية في أفريقيا

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أشارت إلى أثار التغيرات المناخية التي ستعاني منها القارة الإفريقية والتي ستؤثر بدورها على نوعية حياة السكان الأفارقة، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، لافتةً إلى أن تلك المناطق ستعاني من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر والتغيرات المناخية المفاجئة خلال هطول الأمطار، وغير ذلك من ظواهر الطقس المتطرفة.

مخاطر كبيرة على الزراعة

وستشكل تلك التحديات المتتالية، مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي ما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تمّ تحقيقها، كما أكدت وزارة التخطيط أن أفريقيا تتلك إمكانيات كبيرة لمواجهة هذه التحديات بطريقة حساسة للمناخ، حيث يتحقق ذلك من خلال تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تراعي المناخ وتأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشراكة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدان الأفريقية.

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