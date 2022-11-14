سفير ميثاق المناخ الأوروبي مصطفى الشربيني: مصر تحول «COP27» إلى قمة للتنفيذ

قال الدكتور مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي، إن الأمين العام للأمم المتحدة أكد خلال كلمته بمؤتمر المناخ COP 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، ضرورة الاستفادة من الزخم الموجود لتطبيق قواعد وإجراءات اتفاقية باريس، إذ أن هذه الاتفاقية مازال يحكمها مبدأ الضرر والتعويض في سوق الكربون، وهو أمر هام وضروري لمواجهة التغيرات المناخية.

المبادرات المصرية جعلت من COP 27 قمة تنفيذ

وأضاف «الشربيني» في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن المبادرات المصرية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP 27 جعلها تتحول إلى أول قمة للتنفيذ، إذ أن القمم السابقة شهدت العديد من التعهدات والخلافات بين الأطراف ولم يتم تنفيذ أيٍ من هذه التعهدات.

الدول الكبرى لم تنفذ وعودها رغم إقرار 100 مليار دولار

وتابع سفير ميثاق المناخ الأوروبي أن قمة كوبنهاجن 2009 هي القمة التي تم من خلالها إقرار الدول المتقدمة دفع 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية، إلا أنها لم تنفذ على مدار السنوات الماضية، ورغم ما شهدته الدول الأفريقية التي تعرضت للهجرة المناخية لأول مرة في التاريخ، إضافة للعديد من الأضرار، فلأول مرة نرى مهاجرين من أفريقيا بسبب الجفاف والجوع، بعد أن ضربت المجاعات بلادهم نتيجة تصحر الأراضي.