قمة المناخ.. «الزراعة» تشارك في إطلاق مبادرة التكيف والمرونة بقطاع المياه

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة إطلاق مبادرة التكيف والمرونة المناخية بقطاع المياه، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، صباح اليوم، وفي حضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وإلينا ماناينكوفا نائبة مدير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

75 % من مصادر المياه في العالم يتم توجيهها لخدمة الزراعة

وخلال كلمته أمام الجلسة، أكد «القصير»، أنه لا زراعة بدون مياه، حيث أن أكثر من 75% من مصادر المياه في العالم يتم توجيهها لخدمة الزراعة كما أشار إلى تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها والعاملين فيها، فضلا عن تأثيرها على المياه ومصادرها من حيث الكمية والجودة والتوقيتات.

مبادرة التكيف والمرونة

وأضاف: «مثلما تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST في يوم التكيف والزراعة في الثاني عشر من نوفمبر هنا في شرم الشيخ، كان من المهم اليوم إطلاق مبادرة التكيف والمرونة وزيادة مرونة القطاع المائي وتمكينه من مواجهة التحديات التي يتعرض لها خاصة في المناطق المهمشة والقريبة من سواحل البحار مع إدخال التكنولوجيا اللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، وندعم هذه المبادرة بكل قوة وأدعو جميع المشاركين إلى تأييدها والانضمام إليها خاصة وأنها تتكامل في جوهرها ومضمونها مع مبادرة Fast».

وفي نهاية كلمته، تقدم وزير الزراعة بوافر الشكر لجميع المشاركين في الجلسة وتمنى لهم التوفيق في دعم منظومة الأمن الغذائي على الصعيد العالمي.