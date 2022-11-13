وزير الزراعة: تشكيل لجنة لإزالة أي عقبات أمام تبادل السلع واللحوم مع أمريكا

التقى اليوم، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توماس فلساك وزير الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية، ‏وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية المختلفة، وذلك على هامش مشاركتهما بمؤتمر الأطراف المتعلق بالمناخ COP27، والمنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ.

ورحب القصير، بنظيره الأمريكي، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين والحضور الكبير للجانب الأمريكي على المستوى الرئاسي والوزاري في شرم الشيخ، ‏وبالدعم المقدم من الجانب الأمريكي لمبادرة الزراعة FAST التي جرى إطلاقها أمس في القمة، واتفقا على تشكيل لجنة فنية لإزالة أي عقبات أمام تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية واللحوم.

وزير الزراعة الأمريكي يشيد بنجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ

من جانبه، أشاد الوزير الأمريكي، بنجاح مصر في التنظيم الرائع لقمة المناخ، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي اهتمامًا كبيرا بجمهورية مصر العربية وترغب في تعزيز علاقات التعاون معها.

وبحث الوزيران، الاستفادة من الخبرة الأمريكية في مجال التعاونيات الزراعية، ورفع كفاءة صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، كما بحثا ضرورة تكامل المبادرات التي سبق إطلاقها وخاصة مبادرة FAST التي تركز على تحفيز وحشد التمويل من أجل دعم النظم الغذائية والزراعية، ومن هنا تأتي أهمية الترابط والتكامل.

تصدير الموالح والمانجو إلى السوق الأمريكية

كما تناول الاجتماع، أهمية تسهيل إجراءات تصدير الموالح والمانجو إلى السوق الأمريكية مع الاستمرار في بحث موقف الاستفادة من التقاوي الأمريكية.