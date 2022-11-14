تنظيف الشواطئ.. محافظة الإسكندرية تواجه البلاستيك حفاظًا على البيئة

عبر حملات توعية وأخرى لتنظيف الشواطئ، كانت الإسكندرية وأبناؤها على موعد لمواجهة البلاستيك حفاظًا على البيئة، وسط تشديدات اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم على تكثيف حملات تنظيف الشواطئ من المواد البلاستيكية، وزيادة حملات التوعية لمبادرة «الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية» التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تزامنا مع فعاليات مؤتمر المناخ العالمي COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ،

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان، اليوم الاثنين، أهمية توعية المواطنين بالمخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية والتي تشكل بشكل سلبي على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين بضرورة استخدام بدائل صديقة للبيئة.

حملة لتنظيف شاطئ إيناس حقي

وفي هذا الإطار، دشن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبد الله، فعاليات تنظيف الشواطئ الواقعة بنطاق الحي، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني متمثلة في جمعية «خليك إيجابي» وبمشاركة طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، حيث تم عمل حملة لتنظيف شاطئ إيناس حقي و توعيه بمخاطر استخدام البلاستيك وضرورة استبداله بمواد قابلة للتحلل ويمكن إعادة تدويرها، كما تم توزيع مطبوعات بشارع محمد نجيب للتوعية بمخاطر استخدام الاكياس البلاستيك.

توعية في المدارس

وقامت إدارة شئون البيئة بحي الجمرك تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس الحي، بإقامة ندوة توعوية بمدرسة الشهداء الرسمية لغات عن مبادرة لا للأكياس البلاستيكية، تناولت أهمية استخدام البدائل المناسبة الصديقة للبيئة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع والبيئة.