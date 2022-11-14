محافظ الإسكندرية: 1.66 مليار جنيه لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية

توجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالشكر للقيادة السياسية والدولة المصرية على المجهود الرائع الذي بُذل في مدينة شرم الشيخ لاستقبال هذا الحدث العالمي COP27، قائلًا: «مدينة الإسكندرية إحدى المدن الهامة جدا المعرضة للمخاطر نتيجة التغيرات المناخية، وصنفتها أبحاث عالمية بأنها المدينة رقم 5 على مستوى العالم المعرضة للغرق نتيجة التغيرات المناخية».

وأضاف «الشريف»، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، أنّ الدول تتابع باهتمام كبير ملف التغيرات المناخية، وعلى مدار الـ10 سنوات الأخيرة كان هناك اهتمام كبير بتعرض الإسكندرية للتغيرات المناخية.

وتابع محافظ الإسكندرية، أن ملامح التغيرات المناخية ظهرت بقوة في الإسكندرية، وكانت الذروة في عام 2015 عندما زادت الأمطار بكميات كبيرة جدا وأدت إلى غرق المدينة والأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة، وكان ذلك جرس الإنذار المهم جدا الذي بدأ يوضع في الاعتبار، ولم يتكرر هذا الحدث مرة أخرى، نتيجة جهود الدولة في التعامل مع التغيرات المناخية.

تداعيات خطيرة للتغيرات المناخية

وأشار، إلى أن التغيرات المناخية أدت إلى مجموعة من الأعراض التي حدثت، أولها زيادة درجات الحرارة بشكل غير عادي في فصل الصيف، وزيادة البرودة في الشتاء، وزيادة كميات الأمطار، وتغير مواعيد النوات التي كانت ثابتة على مدار 100 سنة سابقة، كما زادت حدة العواصف والرياح، وارتفعت الأمواج بشكل غير عادي.

حماية الشواطئ من التآكل

وأكد: «نعمل على حماية الشواطئ من التآكل والأعراض التي حدثت نتيجة التغيرات المناخية، إذ جرى تدشين 8 مشروعات كبرى وضخمة على مدار الـ8 سنوات السابقة، حيث بدأت بمشروع تأمين القلعة والعديد من الشواطئ، وبلغت تكلفة هذه المشروعات 1.66 مليار جنيه».

ولفت المحافظ، إلى أنه سيتم البدء في 3 مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة، بنحو مليار و950 مليون جنيه، وذلك للحفاظ على شواطئ مدينة الإسكندرية من التآكل.