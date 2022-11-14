تردد القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022.. «اتفرج وأنت في بيتك»

عشاق كرة القدم على موعد بعد أقل من أسبوع، لمشاهدة منافسات كأس العالم 2022، بمشاركة 32 منتخبًا من جميع قارات العالم، حيث يلتقي الجميع في الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

لذا يبحث محبو وعشاق كرة القدم العربية والأوروبية على تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم 2022، وهي جميعها قنوات مشفرة مملوكة لشبكة beIN سبورت، نظرا لأنها المالكة لجميع حقوق البطولة.

تردد القنوات الناقلة كأس العالم

تردد قناة بين سبورت 7

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب:H

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت 6

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقيا

تصحيح الخطأ: 2/3

ومن المقرر تبدأ اولى مباريات البطولة، بين منتخب قطر الدولة المضيفة ومنتخب الإكوادور، على ملعب البيت، ثاني أكبر ملاعب المونديال، حيث يتسع لـ60 ألف متفرج.

المنتخبات المشاركة في كأس العالم

وكما هو معروف دائما يشارك في بطولة كأس العالم 32 منتخبا، من كل قارات العالم، حيث جاءت المنتخبات على النحو التالي:

- يشارك من قارة أوروبا: 13 منتخبا.

- يشارك من قارة أفريقيا: 5 منتخبات.

- يشارك من قارة آسيا: 4 منتخبات.

- يشارك من قارة أمريكا الجنوبية: 4 منتخبات.

- يشارك من قارة أمريكا الشمالية: 3 منتخبات.

وعلى الراغبين في مشاهدة البطولة ومتابعة كواليس المنتخبات المشاركة، الاشتراك من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية، في مجموعة قنوات beIN سبورت، صاحبة الحقوق الناقلة للبطولة لدول شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، نظير 2013 جنيهًا، إذا كنت مشتركًا بالفعل في إحدى باقات الشركة، و2793 جنيها إذا كان الاشتراك منتهيا.