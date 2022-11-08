فنان يمني يصمم شعار كأس العالم من الخشب خلال 20 يوما.. «بحب الفن والرياضة»

بأدوات النجارة اليدوية وخشب الأثل الصلب، جسد يعقوب هبشان الفنان التشكيلي اليمني، شعار كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه قطر هذا العام، مستعينًا بـ«القدوم والمنقب» لنحت الشعار الخشبي وتنعيمه بـ«الصنفرة والجلج»، وطلائه بألوان علم قطر المتمثلة في اللون الأبيض للمجسم والعنابي لرسم النقوش العربية، ببصمة يمنية في حدث رياضي فريد يقام لأول مرة على أرض العرب.

تصميم شعار كأس العالم استغرق 20 يوما

وفي حالة مزجت بين موهبته الفنية وهوايته الرياضة، وبدقة متناهية في المقاسات نحت «هبشان» مجسما لشعار البطولة خلال 20 يومًا، على شكل رقم «8» الذي يشير إلى عدد الاستادات المشاركة، وتموجات تعبر عن الكسبان الرملية بالجزيرة العربية والشال القطري.

وأحسن إتقانه بطلائه باللونين الأبيض والعنابي للنقوش العربية المطرزة يدويًا على الشال وهي فن عربي أصيل، بالإضافة إلى النقاط التي توضع على الحروف والكشيدة المستخدمة في الخط العربي، وكرة القدم العنصر الأساسي لكأس العالم، ويشير اللونين في الأساس إلى العلم القطري، وهي نفس الألوان المصصم بها الشعار الأصلي، الذي يمزج بين الثقافة العربية والرياضة العالمية.

«هبشان» يجمع بين هواية الفن وحب الرياضة

يمارس، يعقوب سالم هبشان ابن مدينة «تريم» بحضر موت اليمنية، الفن منذ نعومة أظافره، متقنًا عدة أنواع منه مثل النحت والرسم بالرمال أوالألوان، وله العديد من التصميمات الفنية التراثية والاجتماعية، ويحتفل بالأحداث الرياضية المهمة بطريقة مميزة محاولاً استباقها بتصميم مجسمات تعبر عنها، لا سيما في ظل ظروف وأزمات يعاني منها اليمن ولا تمكنه من إقامة أو استضافة بطولات، وفق حديثه لـ«الوطن»: «أنا رياضي وأحب كرة القدم وكرة اليد، وأتابع الدوري الإنجليزي والسعودي والمصري.. وكلما يقام حدث سوف أصمم له مجسم».

مجسم كاس العالم من الخشب حقق شهرة مدوية

ومنذ ما يقرب من شهر نحت «هبشان»، الذي يعمل بقسم اللحام في ورشة هندسة سيارات، مجسما خشبيا مطليا باللون الذهبي لكأس العالم احتفالاً باستضافة قطر لمونديال 2022 وحقق شهرة مدوية لم يتوقعها، وسبقها بتصميم مجسمين لكأسي الخليج والعرب، وكان يتمني أن يشارك في معارض دولية لكنه لم يجد جهه تدعمه، وفقا له: «مفيش تجاوب من أي جهة ولا تكريم»، ورغم ذلك لديه إصرار على تنفيذ المزيد من فن النحت المرتبط بالأحداث: «بعمل الفن ده لنفسي ولهوايتي.. وربك يجيب الخير إن شاء الله».

تنظيم قطر لبطولة كاس العالم

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبًا، وكان من المقرر تنظيمها خلال مايو أو يونيو أو يوليو إلا أن حرارة الجو تسببت في تأخيرها إلى 20 من نوفمبر، وستقام المباراة الأولى بين قطر والإكوادور، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر 2022، وهو اليوم الوطني لقطر.