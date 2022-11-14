أرخص من السوق.. أسعار السلع بمبادرة «في حب الإسكندرية» (صور)

أقل من 24 ساعة على انطلاق مبادرة في حب الإسكندرية، التي توفر السلع الأساسية بقيمة أقل من الأسواق تصل إلى تخفيضات 20%، الأمر الذي جعل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يتابع التجهيزات النهائية بسلاسل المحال الكبرى المشاركة بالمبادرة استعدادا لتفعيلها غداً الثلاثاء، مناشدا المواطنين التوجه إلى فروع سلاسل المحال للاستفادة من المبادرة والشراء طبقاً لاحتياجاتهم فقط.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار السلع في مبادرة في حب الإسكندرية، التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين.

نسبة تخفيضات مبادرة في حب الإسكندرية

تشهد أسعار السلع في مبادرة في حب الإسكندرية تخفيضات عدة خلال المرحلة الأولى من تلك المبادرة، والتي تضم 6 سلع أساسية وهي «البيض - السكر - المكرونة - الفراخ المجمدة - الخضار - الفاكهة» بنسبة خصم تتراوح بين 10: 20%.

أسعار السلع في مبادرة في حب الإسكندرية

- سعر كرتونة البيض بـ 70 جنيها بدلاً من (80 إلى 85).

- سعر كيلو السكر 16.50 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة 12 – 13 جنيها بدلا من «14- 16.5».

- الفراخ المجمدة سعر الكيلو بعد الخصم 63.50 جنيه بدلا من (70- 80).

- كل من الخضار والفاكهة بنسبة خصم 10 % عن سعر السوق.

أماكن مبادرة في حب الإسكندرية

وبحسب محافظ الإسكندرية، فإن أماكن مبادرة في حب الإسكندرية تتم في 12 سلسلة من المحال الكبرى بـ192 فرعا بنطاق أحياء المدينة، مؤكدا توافر كل السلع ووضع الأسعار المخفضة عليها.