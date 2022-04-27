معارض التموين.. تخفيضات هائلة على السلع وقريبا أماكن ثابتة لإقامتها

تعتاد وزارة التموين والتجارة الداخلية، إقامة معارض التموين دوريا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، لتوفير السلع تزامنا مع قرب المواسم المختلفة التي تتطلب شراء العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، وتأتي على رأسها مواسم «بدء الدراسة، وحلول شهر رمضان، وحلول عيد الأضحى المبارك»، وذلك من أجل توفير متطلبات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة عن أسعار مثيلاتها من السلع في المحال الخارجية.

قريبا.. معارض دائمة لتوفير السلع

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية باستمرار عمل المعارض لتوفير السلع الأساسية، لإتمام اتفاقها مع وزارة التنمية المحلية بإقامة معارض التموين الدائمة في المحافظات المختلفة طوال العام، من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة، وذلك بتخصيص أماكن ثابتة لإقامة معارض التموين طوال العام دون انتظار موسم بعينه بهدف إتاحة السلع للمواطنين والقضاء على جشع التجار ومحاربة الغلاء والحفاظ على مستوى الأسعار.

أسعار السلع في معارض التموين

ودائما تشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، على التجار المشاركين في المعارض بإعلان تخفيضات على السلع المتاحة بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%، وذلك تسهيلا على المواطنين في شراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة، إذ انتهت مؤخرا معارض أهلا رمضان، والتي أقامتها الوزارة في كل المحافظات فضلا عن المعرض الرئيسي الذي أقسم في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي شهد إقبالا متزايدا من المواطنين على شراء السلع قبل حلول شهر رمضان الكريم.

تقام كل عام.. معارض أهلا مدارس وأهلا رمضان وشوادر ثابتة لأضاحي العيد

وتخصص وزارة التموين والتجارة الداخلية مدة زمنية تصل لأسبوع كامل للمعارض المتنوعة كل عام، تأتي أولها معارض «أهلا مدارس» والذي يقام قبل بدء الدراسة ليتيح شراء كل الأدوات والمستلزمات والشنط المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلا عن معارض «أهلا رمضان»، والذي تقيمه الوزارة ليوفر كل السلع الغدائية واللحوم للمواطنين قبل حلول الشهر الكريم، وأيضا شوادر بيع اللحوم والأضاحي قبل حلول عيد الأضحى لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين.