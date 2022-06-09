اعرف أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار بطاقة التموين.. تخفيضات تصل لـ30%

ضخّت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أطنان من السلع الغذائية المختلفة والمتنوعة، في المنافذ الاستهلاكية التابعة لها، بخصم يصل إلى 30%، وذلك في إطار جهود الحكومة، لدعم المواطنين، وطرح سلع غذائية بأسعار مخفّضة، عن نظيرها في المحلات التجارية بالأسواق المحلية.

وكانت وزارة التموين، ذكرت في بيان عنها أصدرته في وقت سابق، أنّها مستمرة في بيع السلع الغذائية بشكل دوري ومستمر في منافذها، وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، والسيارات المتحركة الموجودة في الميادين الكبرى التابعة للوزارة، بنفس الأسعار المخفضة، ودون الحاجة إلى وجود بطاقة تموين، حيث تتيح المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، عملية بيع السلعة للمواطنين بنفس أسعارها على بطاقة التموين.

أسعار السلع فى منافذ التموين والمجمعات الأستهلاكية

وحرصت وزارة التموين، على وجود السلع الغذائية بأنواعها المختلفة التي يحتاجها المواطنين، من لحوم وأسماك وخضروات، وأرز وسكر وزيت، وغيرها من مستلزمات المنازل جميعا، بأسعار مدعومة كاملة من جانب الوزارة.

- سعر الكيلو جرام من السكر 10.50 جنيه.

- سعر الكيلو جرام من الأرز يبلغ 10.50 جنيه.

- سعر كيس المكرونة الذي يبلغ وزنه 400 جرام 5.50 جنيه، بجميع الأنواع.

- سعر كيس المكرنة الذي يبلغ وزنه 800 جرام 10.50 جنيه، بجميع الأنواع.

- سعر علبة الجبنة بكل الأنواع وزن ربع كيلو 7 جنيهات.

- سعر علبة الجبنة بكل الأنواع وزن نصف كيلو 13 جنيها.

- سعر زجاجة الزيت 800 جرام بسعر 23 جنيها.

- سعر زجاجة الزيت كيلو جرام بسعر 28 جنيها.

- سعر ربع كيلو الشاي بـ20 جنيها.

- بلغ سعر الكيلو من اللحم السوداني الطازج اليوم 120 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن المجمد 75 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من اللحم البرازيلي المجمد المفروم 90 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو من اللحم الضاني المجمد 90 لـ100 جنيه.