وزير التجارة: «تتراباك» تعتزم استثمار 2.5 مليون يورو لإعادة تدوير العبوات الكرتونية بمصر

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وائل خوري العضو المنتدب لشركة «تتراباك مصر» المتخصصة في المعالجة والتعبئة والتغليف، لمناقشة واستعراض خطط الشركة المستقبلية في السوق المصرية، وشارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والمهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأحمد رضا رئيس مراكز الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

الاستدامة وإعادة التدوير ومواجهة تغير المناخ

وقال وزير التجارة إنَّ اللقاء استعرض جهود الشركة لتقديم الحلول اللازمة فيما يتعلق بالاستدامة وإعادة التدوير ومواجهة تغير المناخ، ودعم المصنعين المحلين في مجال الأغذية والمشروبات، كذا وبحث سبل مساهمة الشركة في جهود الحكومة لتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أنَّ الشركة تعمل في مصر منذ أكثر 40 سنة وتتعاون مع معظم مصنعي المنتجات الغذائية ويوجد ختم علامة «تتراباك» على العديد من عبوات منتجات شركات العصائر والجبن ومنتجات الألبان في مصر.

إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة في مصر

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن اللقاء استعرض الشراكة التي تعتزم الشركة إقامتها لإنتاج الورق المقوى باستثمارات تبلغ 2,5 مليون يورو لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة في مصر، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة لتوسيع حجم اعمال الشركة فى السوق المصرى .

مشاركة قوية في قمة المناخ COP27

ومن جانبه أوضح، وائل خوري العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر أن شركة تتراباك العالمية تشارك بقوة في قمة المناخ COP27 خاصة في المنطقة الزرقاء للاستفادة من دورها المؤثر على مستوى العالم وخبراتها في قطاع صناعة وتعبئة المواد الغذائية لتسريع وتيرة الإجراءات الرامية لمكافحة التغيرات المناخية وتمكين التحول نحو أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة ونُظم تغذية أصح للمستهلكين.

النهوض بقطاع التجارة الخارجية ودعم التصنيع

وأشاد خوري باهتمام الوزارة وتعاونها المثمر والبناء مع المصنعين ودعمها الحثيث للنهوض بقطاع التجارة الخارجية ودعم التصنيع المحلي في مصر وخاصة في ظل الفترة العصيبة التي يمر بها العالم أثر الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن جهود الحكومة لبحث سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنسيق لاستضافة قمة المناخ COP27 بهذا الشكل المشرف.