وزير التجارة والصناعة: أنشأنا 17 مجمعًا صناعيّا و5046 وحدة في 15 محافظة

كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية من أجل النهوض بملف الصناعة، ومن بينها توحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بأن تكون جميع جهات الولاية موجودة في لجنة واحدة، حتى لا يذهب المستثمر لأكثر من جهة للحصول على أرضي صناعية.

وأضاف أن الإجراءات تضمنت تسعير الأراضي الصناعية وطريقة الحصول عليها بحق الانتفاع، وتم تسعير جميع الأراضي المتاحة في مصر وأسلوب التصرف عليها عن طريق البيع والتملك، ورخص التشغيل أيضا تم اتخاذ قرار باستخراجها خلال 20 يومًا، كما تم إنشاء وحدة لمتابعة التراخيص ومشاكل المستثمرين.

وأضاف وزير التجارة والصناعة خلال كلمته بجلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة، تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فاعليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنه من ضمن الحوافز التي اتخذتها الدولة، إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية اعتبارا من الأول من يناير 2022 لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن الوزارة نفذت 17 مجمعًا صناعيّا و5046 وحدة في 15 محافظة وسهلت الإجراءات للراغبين في الحصول عليها، و90% من المجمعات تكون ملاصقة لمناطق صناعية، هذا بجانب برنامج رد الأعباء التصديرية، وهذا البرنامج يجب أن يكون متحرك وفق الظروف والمتطلبات والرؤية، وجزء من البرنامج كان مساعدة الشحن للأسواق المستهدفة والتنسيق مع الوزرات الأخرى وخصوصا التخطيط.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هيكل الصادرات كان يتركز في عدد من الشركات ونسبة كبيرة منه أقل من 10% من الشركات التي تصدر.