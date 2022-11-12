رئيس «الأسقفية» يلتقي رئيسة وزراء أوغندا.. ويتفقد جناح الهئية الإنجيلية بقمة المناخ

التقى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، روبينها نابنجا رئيسة وزراء أوغندا، وذلك على هامش مشاركتهما بفعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ المعروفة باسم Cop27.

دور توعوي واجتماعي في قضية التغير المناخي

وقال رئيس الأساقفة، إن رئيسة الوزراء تعرفت على دور المجلس الاستشاري الأنجليكاني في قضية المناخ؛ إذ يحرص على لعب دور توعوي واجتماعي في قضية التغير المناخي والاستدامة البيئية، وتحرص الكنيسة الأنجليكانية على المشاركة في جميع نسخ قمم المناخ.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن رئيسة الوزراء حصلت على نسخة من الكتيب الصادر عن المجلس الاستشاري الأنجليكاني بشأن قضايا المناخ، كما دعته لزيارة بلادها.

دور المؤسسات الدينية في رفع الوعي بقضية المناخ

في سياق متصل، تفقد رئيس الأساقفة جناح الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الخضراء بقمة المناخ، إذ تعرف على برامج الهيئة ومبادرات المواطنة البيئية، مؤكدًا دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في رفع الوعي بقضية المناخ وخدمة مصر.

وأشاد رئيس الأساقفة بدور الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في العمل الاجتماعي بمصر منذ سنوات؛ إذ ساهمت بشكل فعال في تقديم صورة مشرفة عن العمل الاجتماعي للمؤسسات الدينية بشكل علمي يدرك احتياجات المجتمع ويؤمن بالرؤية المسيحية.

وكان رئيس الأساقفة قد بدأ أولى نشاطاته بقمة المناخ بالمشاركة في منتدى تالونا لحوار الأديان ثم حل ضيفًا على جلسة نقاشية تحدث فيها عن قضية العدالة المناخية في نصف الكرة الجنوبي ودور رجال الدين في هذا الصدد.