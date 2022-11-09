رئيس الأسقفية بمؤتمر المناخ: مشاركة رجال الدين في قضايا البيئة ضرورية

شارك سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بجلسة حوارية تحت عنوان «حوار الأديان لأجل قضايا المناخ» وذلك ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشرم الشيخ

في بداية الجلسة، رحب رئيس الأساقفة برجال الدين والقادة المشاركين من كل دول العالم، مؤكّدًا أنَّ مصر تفخر باستضافة قمة المناخ لهذا العام كممثلة للقارة الإفريقية.

يستطيع رجال الدين المساهمة في قضية الحد من الكوارث الطبيعية

وطالب رئيس الأساقفة بضرورة الشراكة بين رجال الدين والقادة في تحديات قضايا المناخ والاستدامة البيئية وهي الشراكة التي تنعكس على عدة مستويات، مضيفًا «يستطيع رجال الدين المساهمة في قضية الحد من الكوارث الطبيعية والاهتمام بالمهمشين والفقراء نظرًا لانتشار المؤسسات الدينية وتأثيرها لاسيما في الشرق».

الدول الصناعية الكبرى المصدر الرئيسي للتلوث والتغير المناخي

وأشار رئيس الأساقفة لقضية العدالة المناخية فالدول الصناعية الكبرى هي المصدر الرئيسي للتلوث والتغير المناخي بينما تتأثر دول نصف الكرة الجنوبي، مؤكّدًا أنَّ حل هذه المعضلة يأتي بتقديم منح مالية وليس قروض تضاعف ديون الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.

ولفت رئيس الأساقفة إلى ضرورة استصدار المزيد من القوانين لحماية البيئة من التلوث ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في الدول التي تعاني من آثار التغير المناخي، معربًا عن أمله في أن ينتقل قادة العالم من المباحثات إلى التطبيق العملي في قضايا البيئة.