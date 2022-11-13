رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا يترأس القداس الإلهي على هامش COP27

ترأس فريدولين بيسونجو، رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بالطقس اللاتيني، باللغتين الإيطالية، والإنجليزية، وذلك ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ.

جاء ذلك بمشاركة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، والشخصيات الكاثوليكية الأخرى.

رئيس مجلس الأساقفة: مؤتمر المناخ يعمل لصالح معيشة كل البشر

وأعطى رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك كلمة العظة قال فيها: «سعيد بوجودي في هذه الكاتدرائية، سلام من كل أعضاء مجلس الأساقفة، شكر خاص لهذه الرعية، والشعب المصري على استقبالهم المليء بالمحبة».

وتابع: «العالم مليء بكل ما هو ضد المحبة والإنسانية، ولكن نور المسيح يضئ دائمًا في هذا الظلام، بولس يلخص هذا كله بأن علينا أن نعمل، ويؤكد ذلك قداسة البابا يوحنا بولس بأن وسط هذه الصعوبات، يجب على الإنسان أن يعمل».

وأضاف: «سبب وجودنا في شرم الشيخ، لكي نعمل العالم صالحًا، لمعيشة كل البشر عالم أفضل وهذا ما لخصه البابا قداسة فرنسيس في رسالته».

مشاركة الكاثوليكية في مؤتمر المناخ

جدير بالذكر أنَّ هذا القداس الإلهي جاء على هامش مشاركة الكنيسة الكاثوليكية في مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي يقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.