أستاذ اقتصاديات البيئة: 3 مطالب للدول النامية بـ«COP27» أهمها التمويل

قال الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، إن هناك 3 مطالب أساسية للدول النامية تتعلق بقضية المناخ، الأول هو تمويل مشروعات التكيف، والثاني تعويض الخسائر والأضرار، والثالث الوصول لاتفاقية جديدة تضمن محاور الغذاء والماء والطاقة.

وذكر «سرحان»، أهمية وجود نقطة التقاء بين الدول الغنية والمتقدمة مع الدول النامية في قضية التمويل، من خلال تقديم تدفقات مالية رغم معاناة هذه الدول من مشكلات اقتصادية ومالية ناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» والأزمة الروسية الأوكرانية.

تعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار

وأضاف أستاذ اقتصاديات البيئة، في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن التمويل سيمّكن الدول النامية من تنفيذ ما تم التعهد به من تقليل الانبعاثات طبقًا لاتفاقية باريس 2015، مشيرًا إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية العدالة المناخية، والمعنية بطرق تقدير الضرر والخسائر بمرحلة ما بعد التكيف، إذ أن الدول النامية تضررت كثيرًا من تداعيات التغيرات المناخية، رغم عدم تحملها أي مسؤولية تاريخية لما يحدث وما سوف يحدث بالمستقبل، نتيجة إسهاماتها الضئيلة في الانبعاثات الكربونية.

اتفاق جديد يشمل 3 محاور مهمة

وأكد أستاذ اقتصاديات البيئة، ضرورة الوصول لاتفاق دولي جديد يخص المناخ، ويرتكز على تقليل الانبعاثات مع مراعاة 3 محاور رئيسية، هي ضمان توفير الأمن الغذائي والأمن المائي وإمدادات الطاقة، كونها تمثل الأمن الاجتماعي للدول النامية.