الأمم المتحدة: نحتاج لإجراءات عاجلة لمنع المجاعة والجوع حول العالم

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن البلدان النامية لا تستطيع الحصول على التمويل الذي تحتاجه للحد من الفقر والجوع، والاستثمار في التنمية المستدامة، وحث اقتصادات مجموعة العشرين على اعتماد حزمة تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي ستزود حكومات بلدان الجنوب بالاستثمارات والسيولة، وتعرض تخفيف الديون وإعادة الهيكلة، ويمكّن هذا الاقتصادات الناشئة من الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والمساواة بين الجنسين والطاقة المتجددة للاستثمار في شعبهم وإنقاذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تخفيف أزمات الغذاء والطاقة

وأوضح «جوتيريش» خلال كلمته بقمة الـ20 بإندونيسيا، أن حافز أهداف التنمية المستدامة هو الحد الأدنى والخطوة الضرورية لتخفيف أزمات الغذاء والطاقة ومنع المزيد من المعاناة والمشقة في المستقبل، لافتا إلى أن دول مجموعة العشرين، باعتبارها أقوى الاقتصادات في العالم، ولها أغلبية في مجالس إدارة بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها ويجب عليها أن تحقق ذلك، وإننا بحاجة إلى إجراءات عاجلة لمنع المجاعة والجوع في عدد متزايد من الأماكن حول العالم.

مبادرة حبوب البحر الأسود

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن مبادرة حبوب البحر الأسود والجهود المبذولة لضمان تدفق الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية ضرورية للأمن الغذائي العالمي، وقد ساعدت مبادرة حبوب البحر الأسود بالفعل على استقرار الأسواق وخفض أسعار المواد الغذائية، فكل جزء في المائة يخفف الجوع وينقذ الأرواح، وفي غضون ذلك يجب علينا بذل المزيد من الجهد للتخفيف من أزمة الأسمدة العالمية.