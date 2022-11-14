انتشال جثة سيدة لقيت مصرعها غرقا في بحر مويس بالشرقية

لقيت سيدة مسنة تبلغ من العمر 60 عاما، مصرعها، اليوم الاثنين، غرقا في مياه بحر مويس أمام كوبري عامر بجوار معهد الخدمة الاجتماعية بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، فيما انتشل الإنقاذ النهري جثمانها، وتم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليها في مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع سيدة تدعى «فاطمة عبده أحمد»، 60 عاما، غرقا في مياه بحر مويس المار من مدينة كفر صقر أمام معهد الخدمة الاجتماعية، فيما تحرر المحضر رقم 78 كفر صقر.

العثور على جثمان السيدة بعد تغيبها بيوم

انتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة بكفر صقر، وأفادت التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث أن أسرة السيدة الفقيدة أبلغت في محضر سابقا بتغيبها عن المنزل وكانت تعاني حالة مرضية، وبتتبع خط سيرها من قبل رجال المباحث، وبالتحريات والبحث تبين أن السيدة كانت تسير بالشارع ورصدتها إحدى كاميرات المراقبة ونزلت إلى مياه البحر لكنها لم تخرج منه، وتبين غرقها.

انتشال جثة سيدة مسنة من بحر بكفر صقر

وانتشل رجال الإنقاذ النهري جثة السيدة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى كفر صقر المركزي بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة تباشر التحقيقات

كانت النيابة العامة بكفر صقر بالشرقية باشرت التحقيقات في الواقعة وانتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان ومعرفة أسباب الوفاة، لحين إجراء التصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذوي المتوفاة.