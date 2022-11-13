إحالة أوراق سيدة وشخص متهمين بقتل الزوج في الشرقية للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم، بإحالة أوراق سيدة وشخص آخر إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهما، وذلك بتهمة قتل الزوج في مدينة العاشر من رمضان.

سيدة وشخص ينهيان حياة الزوج

وصدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زین العابدین والوليد حسين مكي، وسكرتارية سر يامن محمود وإسلام محجوب.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تمكن ضباط مباحث العاشر من رمضان، يفيد بإلقاء القبض على سيدة وشخص آخر بتهمة قتل زوجها، حيث انهالا عليه بالضرب حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية .