محافظ الشرقية يبحث تخفيض إيجار أرض مركز شباب كفر الجراية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لبحث ومناقشة الإجراءات اللازمة لتخفيض القيمة الإيجارية للأرض المُقام عليها مركز شباب كفر الجراية بمركز الزقازيق والمملوكة لهيئة الأوقاف.

الموافقة على تأسيس مركز شباب كفر الجراية

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، في بيان أن مركز شباب كفر الجراية مشهر إشهار نوعي بالقرار 755 لسنه 2003 على أرض ملك للأوقاف وتم إلغاء الإشهار بالقرار رقم 53 سنة 2008 وتقدم الأهالي بطلب لوزير الشباب والرياضة بالموافقة على الإشهار وعليه تم موافاة مديرية الشباب والرياضة بملف الإشهار وقامت المديرية بمخاطبة مديريتي الصحة والأمن وتم موافقة مديرية الصحة على الأرض طبقاً للاشتراطات اللازمة في هذا الشأن وفي انتظار الموافقة الأمنية على الجمعية التأسيسية للمركز.

إنشاء مبنى وملاعب في مركز الشباب

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه جرى التعاقد من قبل الأهالي في كفر الجراية علي مساحه 5116 متر ولمده 10 سنوات قابلة للتجديد وتم إنشاء مبنى وملاعب عليها وقامت وزارة الشباب بسداد المديونية المتأخرة حتى 30 / 6 / 2021.

وخلال اللقاء قرر المحافظ مخاطبة وزير الأوقاف لبحث امكانيه تخفيض القيمة الايجارية للأرض المقام عليها مركز الشباب والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وذلك لضمان إستمرار تقديم الأنشطة الرياضية والثقافية المتنوعة لشباب أهالي القرية والقرى المجاورة لها والمترددين على المركز.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لتطوير مراكز الشباب بالمحافظات وتحويلها لمراكز خدمه مجتمعية من خلال الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب واستغلال طاقاتهم الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.