وزير الخارجية: نبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج حقيقية من قمة المناخ

قال سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس قمة المناخ COP27، إن المائدة الوزارية المستديرة، فرصة مناسبة لخلق مناقشات حول كيفية الدفع بأجندة تخفيف آثار تغيرات المناخ قُدمًا، وأن نُزيل العوائق ونخلق الفرص، بغرض تحقيق مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأضاف «شكري»، في كلمته، خلال إحدى جلسات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ: «من المهم أن تكون هناك رسائل سياسية من خلال هذه الطاولة يتم فيها الالتزام بالقرارات الخاصة بحماية الأجيال المستقبلية من مخاطر التغير المناخي، وأدعوكم جميعا أن يكون لديكم مناقشات عملية تساعد في تحقيق الرسائل السياسية التي نريد من خلالها أن نحقق عملنا في العقد المقبل».

وتابع: «أود أن أؤكد لكم أننا نبذل قصارى جهدنا للحصول على نتائج من هذه القمة، بحيث تكون متوازنة وتراعي جميع القضايا وتتناول الجهود الخاصة بالتخفيف وأجندة المناخ، والاستماع لكل الآراء المختلفة في تلك المائدة المستديرة».