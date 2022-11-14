المخرج بيلا تار في ندوة تكريمه بـ«القاهرة السينمائي»: أبطال أفلامي هم عائلتي الثانية

قال بيلا تار: «أنا أختار أبطال أفلامي بناء على شخصيتهم الحقيقة، لاسيما في التعامل مع الممثلين المسرحيين»، مؤكداً أن «الثقة هي أهم عامل أقوم ببنائه مع أبطال أفلامي، فهم بمثابة عائلتي الثانية».

جاء ذلك على هامش ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44، والتي يترأسها حسين فهمي بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

بيلا تار وحذف المشاهد

واستعاد المخرج بيلا تار، ذكرياته مع مشواره الفني الذي بدأ وهو في عمر الـ22، لاسيما وأنه وجه العديد من الصعاب، ونجح في تجاوزها كافة.

وأضاف بيلا تار: «كان البعض يطلب مني حذف المشاهد، إلا أنني كنت أتمسك بها وأرفض ذلك الأمر، وبعد فترة عندما التقيهم، يسألوني هل أزالتها؟، وأكرر رفضي.. ولهذا أنا أشعر بالشجاعة، كوني حاربت لأجل ما أريد».

وأضاف بيلا تار «هذه المشاهد كانت سياسية، وفي حياتي عاصرت الكثير من الوزراء الذين تنساهم الشعب، أما أنا فأتذكرهم في أفلامي».