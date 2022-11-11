المخرج العالمي بيلا تار في مصر.. جلسة حوارية مع حسين فهمي على النيل

حرص الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، على استقبال المخرج بيلا تار، أحد المكرمين في الدورة 44 للمهرجان، في مطار القاهرة.

جلسة حوارية مع بيلا تار على النيل

توجه بيلا تار، من المطار إلى أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، وحرص الثنائي حسين فهمي وأمير رمسيس ومعهم أندرو محسن على الجلوس معه، في جلسة حوارية بعد وصوله فندق الإقامة.

تكريم بيلا تار بافتتاح القاهرة السينمائي

من المقرر تكريم بيلا تار، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الأحد المقبل، الذي يشهد أيضا، تكريم كل من لبلبة وكاملة أبو ذكري.