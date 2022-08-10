تكريم و«ماستر كلاس» وورشة عمل.. تفاصيل مشاركة بيلا تار في «القاهرة السينمائي»

عبر المخرج أمير رمسيس، مدير عام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فخره بتكريم المخرج المجري الشهير بيلا تار ضمن فعاليات الدورة الـ44 من المهرجان، والتي تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل برئاسة الفنان حسين فهمي، «المهرجان فخور بتكريم مخرج بهذا الحجم، وأن يكون متواجدا على خشبة المسرح ليتسلم التكريم».

وأضاف أمير رمسيس، أن وجود بيلا تار في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي لا يقتصر على التكريم فقط، ولكنه سيقدم «ماستر كلاس» للمهتمين بصناعة السينما، ويجاوب خلاله على أسئلتهم، متابعا: «كما سيقدم المخرج الكبير ورشة عمل مع مجموعة من شباب السينمائيين على مدار 10 أيام، وسيشرف على ناتج الورشة من الأفلام القصيرة، التي سيتم عرضها بعد انتهاء فعاليات المهرجان».

أمير رمسيس: بيلا تار واحد من أهم المخرجين في تاريخ السينما العالمية

وفي حديثه على المخرج الكبير بيلا تار، قال مدير مهرجان القاهرة السينمائي، في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للمهرجان على «فيس بوك»، «العالم كان منتظر صدور فيلم وكانت تبلغ مدته سبع ساعات، قد يدعو ذلك للاستغراب ولكنه يزول عندما نعلم أن مخرج الفيلم هو بيلا تار والفيلم هو (Satantango)»، وأضاف: «فهو مخرج صاحب أفلام مهمة في تاريخ السينما العالمية، وخلال المهرجان سيتم عرض فيلمي (The Turin Horse) و(Werckmeister Harmonies)، بتقنية الـ 4k».

تكريم سمير صبري وكاملة أبو ذكري في القاهرة السينمائي

وكشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في وقت سابق، عن تكريم المخرجة كاملة أبو ذكري، بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مشوارها السينمائي، ومن المقرر أن يتم الاحتفاء بأعمالها خلال الدورة الـ 44 من المهرجان التي سنتطلق في منتصف نوفمبر المقبل، وذلك بالإضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل سمير صبري.