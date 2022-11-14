قبل ندوته اليوم في الأوبرا.. معلومات عن بيلا تار أبرز صناع السينما المجرية

يكشف المخرج المجري الكبير بيلا تار، الكثير من تفاصيل حياته الفنية ومشواره الطويل الذي بدأه قبل 40 عامًا، خلال ندوة تعقد عصر اليوم بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، إذ تبدأ في الساعة 3.30 عصرًا وتستمر حتى الـ5 مساءً، ويدير الكاتب أحمد عبدالله.

حصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر

ومنح مهرجان القاهرة السينمائي في حفل افتتاحه مساء الأحد، المخرج بيلا تار، جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهو يعد من أبرز صناع السينما في المجر، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه من خلال السطور التالية:

معلومات عن بيلا تار

- تخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981.

- بدأ مسيرته المهنية المليئة بالعديد من النجاحات في سن مبكرة، من خلال سلسلة أفلام وثائقية وروائية وصفت بأنها كوميديا سوداء.

- أغلب أعماله تم إنتاجها بالأبيض والأسود، واستخدم فيها لقطات بطيئة مطولة وقصص غامضة ذات نظرة فلسفية تشاؤمية للتعبيرعن الإنسانية.

- لجأ بيلا تار المكرم بـ مهرجان القاهرة السينمائي، في أحيان كثيرة بالاستعانة بممثلين غير محترفين لتحقيق أكبر قدر من الواقعية التي ميزت أعماله.

- من أهم أعماله Nest Family عام 1979، وPeople Prefab The عام 1982، وSatantango عام 1994، وTheHorse Turin عام 2011.

- أصبح عضوا في أكاديمية السينما الأوروبية عام 1997.

- أسس عام 2003 شركة Filmmhely TT لأفلام المستقلة وترأسها حتى عام 2011.

- في 2012 أسس في سراييفو مدرسة السينما الدولية، فيما كان أستاذًا زائرًا في عدة أكاديميات سينمائية، وحصل على الدكتوراه الفخريةِ بجانب تكريمه بالعديد من الجوائز من قبل عدة محافل محلية ودولية هامة.

- من أبرز الجوائز التي حصل عليها، جائزة إرنست أرتاريا من مهرجان لوكارنو السينمائي عام 1984 عن فيلمه Fall of Almanac .

- وحصل على جائزتي أفضل مخرج والفيبرسي من مهرجان جزيرة فاروالسينمائي عام 1994 عن فيلمه Satantango الذي رشح أيضا في نفس المهرجان لجائزة أفضل فيلم.

- فيما حصل على جائزة أخرى من مهرجان كان السينمائي عام 2005 عن فيلمه Karhozat الذي تم إنتاجه عام 1988.

- كما نال عدة جوائز من مهرجان برلين السينمائي، من بينها جائزة عن فيلمه Satantango عام 1994، وأخرى عن فيلم Harmóniák Werckmeister عام 2001 وجائزتي فيبرسي والدب الفضي عام 2011 عن فيلم Horse Turin The.